Monza-Napoli: arbitra Doveri

Cronaca 6 Aprile 2024



Cronaca6 Aprile 2024Siamo il NapoliDiretti dal fischietto romano gli azzurri hanno ottenuto 20 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte Sarà Daniele Doveri ad arbitrare il match tra Monza e Napoli in programma domenica 7 aprile alle ore 15 e valevole per la 31esima giornata del campionato di Serie A. Ad assistere il fischietto di Roma ci saranno Meli e Alassio, mentre il quarto uomo sarà Perenzoni. Al Var Abisso, Avar Marini.



Sono ben 35 i precedenti tra Doveri e il Napoli con un bilancio positivo di 20 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte. Il fischietto di Roma evoca piacevoli ricordi nella mente dei tifosi azzurri, come il 5-1 rifilato alla Juventus la scorsa stagione e la Coppa Italia vinta sempre contro i bianconeri ai tempi supplementari nel 2020. Nell'ultimo incrocio però, quello dell'11 febbraio di quest'anno, il Napoli ha perso 1-0 contro il Milan a San Siro.



