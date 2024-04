Monza-Napoli: i precedenti

Cronaca 6 Aprile 2024 Fonte: Siamo il Napoli



Cronaca6 Aprile 2024Siamo il NapoliIn serie A una vittoria casalinga a testa e un pareggio, arrivato nella gara di andata Nei tre incontri disputati finora in Serie A, Monza e Napoli non hanno mai ripetuto lo stesso risultato. Una vittoria casalinga a testa e un pareggio, arrivato nella gara di andata (0-0, 29 dicembre 2023). Dopo non aver mai battuto il Napoli nelle prime sei sfide casalinghe (3N, 3P), disputate tra Serie B e Coppa Italia tra il 1962 e il 1999, il Monza ha vinto il match interno più recente in Serie A TIM: 2-0 il 14 maggio 2023, con le reti di Dany Mota e Andrea Petagna.