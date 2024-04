Kvaratskhelia e Ngonge ci saranno a Monza



Kvaratskhelia e Ngonge, rispettivamente reduci da una contrattura all'adduttore sinistro e da un trauma contusivo alla coscia sinistra, hanno lavorato parzialmente in gruppo. A Monza, insomma, ci saranno. E anzi Kvara giocherà dal primo minuto nel tridente insieme con Osimhen e Politano. Possibili anche i ritorni dall'inizio di Olivera e Zielinski al posto di Mario Rui e Traore, ma tutto sommato c'è ancora qualche giorno a disposizione per scrivere la formazione che dovrà provare a mettere un po' di ordine, contro un avversario che proprio agevole non è. Gioca bene, il Monza di Raffaele Palladino. E rispetto al Napoli, ottavo in classifica con 45 punti e fuori dalla zona Europa, è indietro di appena tre passi (42). Una specie di scontro diretto, quello in programma domenica. Come tutte le partite che restano, se vogliamo, coglien do il senso del tweet di Adl.