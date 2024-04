Voci dal Forum: Ci si vergogna un po'



Cronaca 30 Marzo 2024 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Calzona è stato l'ennesimo errore stagionale del sultano che abbiamo la sfortuna di avere alla presidenza





Prima che iniziasse, non perché io sia mago, ma già sapevo che questa partita con l'Atalanta si sarebbe persa, e si è persa. Infatti e per quanto mi riguarda, se decidi di partire con Mario Rui e Raspadori in formazione e, per giunta, sulla stessa fascia, sei votato al suicidio. Gli avversari, nello specifico Gasperini, intuendo questa debolezza, ha lasciato a Mario Rui tanta libertà e di Raspadori, chissà quale sarà mai il suo ruolo. si è preoccupato poco o nulla. Ha avuto ragione, perché su quella fascia gli avversari hanno imperversato, facendo il bello e il cattivo tempo, e il primo goal è nato propio da lì, ovverosia da un mancato intervento di Mario Rui. Da quel momento, si era al 26°, è stato tutto più facile per gli avversari, che al 45°, su grosso regalo di Juan Jesus, che evidentemente è ancora tutto preso da questa sua vicenda con Acerbi, hanno raddoppiato con Scamacca, chiudendo praticamente la partita. Il risultato non è stato più rotondo, solo grazie ad alcune prodezze di Meret, che solo alcuni, diciamo, opinionisti e parte del pubblico napoletano, sfacciatamente incompetente, possono mettere in discussione. Oggi, a mio modo di vedere, al Maradona abbiamo visto i due migliori portieri italiani, Carnesecchi e Meret.

Nel secondo tempo l'Atalanta si è limitata a controllare, anche se in qualche occasione il Napoli è stato sfortunato. All'88° va ancora in gol con Koopmeiners e fissa anche il risultato definitivo.

Al Maradona di Napoli: Napoli - Atalanta 0-3.

Vado subito al sodo e parlo non chiaro, ma chiarissimo. Calzona è nato secondo e il secondo deve fare. Al limite, se contenti loro, il CT della Slovacchia. Dalla panchina non vede la partita e spesso le sue scelte, come quelle di oggi, sono senza senso. A campionato concluso, grazie e ognuno per la sua strada. Calzona è stato l'ennesimo errore stagionale del sultano che abbiamo la sfortuna di avere alla presidenza. L'unica cosa buona fatta è stata quella di riportare Sinatti, e si vede. Speriamo che rimanga, ma poco ci credo. Questo signore che abbiamo alla presidenza è stato capace di distruggere, in men che non si dica, un giocattolo quasi perfetto e che difficilmente rivedrà ancora, perché chi è bravo ed ha carattere, vedasi Motta per esempio, si guarda bene dall'aver a che fare qualcosa con lui. Si vanterà d'aver chiuso l'anno scorso il bilancio con il miglior attivo di sempre e quest'anno molto probabilmente sarà la stessa cosa. A noi tifosi cosa ci viene in tasca e il Napoli che miglioramenti fa? Nonostante tutti questi soldi non ha fatto campagna acquisti. Non l'ha fatta quest'estate e non l'ha fatta quest'inverno: dato certo. Promette centri sportivi e stadi in ogni parte del globo, ma l'unico suo intento è avere il Maradona senza sborsare un euro, così come avvenuto con il Napoli. Mi auguro che il sindaco e la sua giunta non commettano questo errore. Il Napoli e la città di Napoli non sono al servizio di questo signore, per giunta non napoletano, e i suoi familiari. Il Napoli è l'unico grande affare della sua vita. Il saldo fra le immissioni di capitale e i prestiti al club e i ritorni sotto forma di dividendi del consiglio di amministrazione “familiare” è per lui positivo, solo per lui.

In breve e tornando al calcio, dico che se nel futuro che verrà si progetterà una squadra con l'intenzione di avere in essa gente come Politano, Mario Rui, Juan Jesus, Rrahmani e quanti come loro, non vai da nessuna parte. I tempi belli sono finiti. Le squadre che contano sono tornate dal bar e la cosa si è fatta molto più seria. Non è più roba per il sultano.

Sulla partita odierana dico che Meret, evitandoci il disastro, è stato sicuramente e ancora una volta il migliore in campo. Juan Jesus il peggiore in campo e non si riesce a capire perché non debba giocare Ostigard. Tutti gli altri non fanno meglio di J2, un po' meglio, ma senza raggiungere la sufficienza.

Vedendo la partita di oggi, viene ancora una volta spontaneo chiedersi: come è stato possibile vincere l'anno scorso il campionato?

È successo, è vero, ma ora, dopo queste prestazioni, ci si comincia un po' a vergognare.