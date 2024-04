De Roon: "Il Napoli non è fuori dalla corsa Champions"

30 Marzo 2024



"Ha solo il campionato e può fare un filotto di vittorie. Dobbiamo guardare noi stessi, non gli altri"





Interviste30 Marzo 2024TMW"Ha solo il campionato e può fare un filotto di vittorie. Dobbiamo guardare noi stessi, non gli altri" l centrocampista dell'Atalanta Marten De Roon ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria esterna per 0-3 contro il Napoli.



Grande vittoria, ieri era il tuo compleanno.

"Il migliore regalo possibile. 3-0 a Napoli: non credo che ci siano regali migliori".



Che messaggio è nella corsa all'Europa?

"Ci siamo, vogliamo battagliare fino alla fine e non vogliamo mollare neanche una competizione. Dobbiamo essere pronti, convinti e giocando con tutta la rosa possiamo fare una grande stagione".



Napoli fuori dalla corsa Champions?

"Non dobbiamo mai escludere nessuno. Il Napoli ha solo il campionato e può fare un filotto di vittorie. Dobbiamo guardare noi stessi, non gli altri".



Quanto è bello essere ancora su tre fronti?

"L'obiettivo è enorme, abbiamo meritato di giocare queste partite. Dobbiamo provare a vincere più partite possibili".



Un trofeo sarebbe il coronamento del ciclo di Gasperini?

"Stiamo giocando alla grande, il ciclo continua".



