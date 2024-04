Il Napoli crolla in casa e esce tra i fischi

L'Atalanta vince 3-0 al Maradona e si prende la dolcezza della Pasqua. L'amarezza è tutta per gli azzurri e i tanti tifosi sugli spalti





Cronaca30 Marzo 2024MediasetL'Atalanta vince 3-0 al Maradona e si prende la dolcezza della Pasqua. L'amarezza è tutta per gli azzurri e i tanti tifosi sugli spalti L'Atalanta ha aperto con un perentorio 3-0 in casa del Napoli la trentesima giornata di Serie A, spegnendo definitivamente le speranze di qualificazione alla prossima Champions dei campioni d'Italia uscenti. Al Maradona, i nerazzurri di Gasperini dopo aver colpito un palo al 2' hanno sbloccato il match con Miranchuk al 26' trovando anche il raddoppio con Scamacca prima dell'intervallo. La reazione del Napoli ha portato al palo di Zielinski a inizio ripresa, ma nel finale Koopmeiners ha calato il tris che ha fatto partire i fischi dei tifosi di casa.



Doveva essere il primo crocevia per ridare slancio alla rincorsa al piazzamento Champions, una tappa - per il Napoli - etichettata durante tutta la sosta come una opportunità da non lasciarsi sfuggire per crederci veramente. Lo scontro diretto del Maradona invece ha praticamente affossato le ambizioni dei campioni d'Italia che, senza l'infortuna Kvaratskhelia, sono crollati al cospetto di un'Atalanta compatta, cinica e pronta a sfruttare ogni errore avversario con la consapevolezza delle grandi squadre. Lo 0-3 del campo è impietoso, marca la differenza al momento tra la formazione di Calzona e quella di Gasperini, sottolineata dai fischi e dalla rabbia del pubblico di casa ormai rassegnato a una stagione di basso profilo e a un futuro da ricostruire.



Lo spartito della sfida del resto è stato chiaro fin dalle prime battute. Il Napoli aggressivo e con la pressione offensiva portata molto in avanti ha lasciato campo e manovra all'Atalanta che con poche geometrie, semplici ma efficaci, quando è arrivata in porta ha fatto male. Al secondo minuto una verticalizzazione di Pasalic per Miranchuk ha portato al palo colpito dal russo, mentre alla prima giocata offensiva corale fino all'area di rigore - difesa poco e male dalla difesa del Napoli - l'Atalanta è passata: sponda di Hateboer, assist di Pasalic e zampata dello stesso russo. La reazione azzurra ha portato a un paio di spunti di Osimhen ben controllati da Hien e Carnesecchi, mentre prima dell'intervallo una palla recuperata da Scamacca su Juan Jesus ha portato al raddoppio del centravanti.



Nella ripresa l'ingresso di Zielinski ha dato un sussulto di vitalità al Napoli e non solo per lo sfortunato sinistro al volo che ha centrato il palo al 55', ma anche in termini di qualità e geometrie. Il talento di Carnesecchi e l'imprecisione degli uomini offensivi azzurri però non hanno permesso alla squadra di Calzona di riaprire i giochi, scoprendo anzi al tris del subentrato Koopmeiners nel finale a controfirmare una partita impostata e disputata meglio dalla Dea che sì, a differenza del Napoli, corre con il quarto posto (e il quinto eventualmente) ben chiaro nel proprio mirino.



