Napoli-Atalanta: le probabili formazioni

Cronaca 29 Marzo 2024 Fonte: Repubblica



In difesa, insieme a Rrahmani, ci sarà Juan Jesus, reduce da giorni complicati per il caso Acerbi





Cronaca29 Marzo 2024RepubblicaIn difesa, insieme a Rrahmani, ci sarà Juan Jesus, reduce da giorni complicati per il caso Acerbi Calzona recupera Osimhen, ma dovrà con ogni probabilità rinunciare a Kvaratskhelia per la sfida di sabato: l'attaccante georgiano ha infatti rimediato una forte contrattura all'adduttore della coscia sinistra e rischia di dare forfait, si scalda Raspadori al suo posto. In difesa, insieme a Rrahmani, ci sarà Juan Jesus, reduce da giorni complicati per il caso Acerbi.



La sosta ha portato notizie non positive per Gasperini, che rischia di rinunciare sia a De Ketelaere che a Koopmeiners: l'ex Milan ha un fastidio muscolare e la convocazione in dubbio, il mediano olandese proverà a stringere i denti dopo una contusione al polpaccio. In attacco spazio al tandem Lookman-Scamacca, con quest'ultimo in cerca di gol per ritagliarsi un posto importante in Nazionale.



Probabile formazione Napoli (4-3-3): Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui - Anguissa, Lobotka, Traoré - Politano, Osimhen, Raspadori. All. Calzona.



Probabile formazione Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi - Scalvini, Djimsiti, Kolasinac - Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri - Koopmeiners - Scamacca, Lookman. All. Gasperini.