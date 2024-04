Napoli-Atalanta: i precedenti

Cronaca 29 Marzo 2024 Fonte: 10 maggio 87



Azzurri in netto vantaggio nel computo delle vittorie totali





Cronaca29 Marzo 202410 maggio 87Azzurri in netto vantaggio nel computo delle vittorie totali Il Napoli ha giocato contro l'Atalanta in 3 competizioni per un totale di 121 partite, ottenendo 53 vittorie, 35 pareggi e 33 sconfitte. In totale 167 gol fatti e 129 gol subiti.