Si va verso il forfait per la gara in casa con l'Atalanta





Il georgiano, tornato a Castel Volturno nella giornata di giovedì dopo la storica qualificazione all'Europeo della sua nazionale, aveva accusato un fastidio all'inguine nella finale playoff contro la Grecia. Ha subito svolto gli esami, ma alla vigilia della partita l'ala si allena ancora a parte tra palestra e campo. Si va verso il forfait.







