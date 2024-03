HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Voci dal Forum: La fiammella

Da tifoso, mi auguro che il Napoli vada in Champions, ma non per gonfiare le già pesanti tasche del sultano





Il Napoli, contro l'Inter, prende un buon punto a Milano, che mantiene viva la fiammella di speranza per la Champions. Per quanto mi riguarda, considerate le cospicue somme incassate l'anno scorso e le relative campagne di rafforzamento, estiva e invernale, che sono state campagna di non-rafforzamento, al di là di quello che dicono i tanti tengo-famiglia che orbitano a corte e dintorni, ha poca o nessuna importanza, ripeto, per me se il Napoli vada o meno in Champions. Da tifoso, mi auguro ovviamente che vada, ma non per gonfiare le già pesanti tasche del sultano. Il sultano arraffa tutto quello che può arraffare, ma quando si tratta di cacciare...mamma, li turchi!

Per quanto riguarda la partita odierna, dico che ora comincia a essere insostenibile questo comportamento arbitrale. Comprendiamo che quell'asino del sultano con quella bocca è più dannoso delle cavallette in un campo di grano, ma il troppo è troppo. Non solo voi, ma anche noi sopportiamo a malapena il sultano, non possiamo sopportare altro. Kwara gioca bene a calcio e spesso ci delizia. Va tutelato e va, quindi, lasciato giocare. Anche oggi tanti falli impuniti sul ragazzo. Vergogna! Ora basta! Al primo fallo serio e sono quasi sempre seri su Kwara, si ammonisce e basta! Non se ne può più!

Attenzione, stiamo cominciando a vedere sprazzi del vero Traorè. Il ragazzo va riscattato. A Calzona dico che sulla nostra fascia destra gli avversari imperversano e calciano come vogliono. Non lo ha stabilito il medico che Di Lorenzo e Politano debbano sempre giocare. Anguissa, poi, fa qualcosa di buono, poi si ferma per autocomplimentarsi e vedere se qualcuno ha visto e applaude quello che di buono ha fatto. Nel frattempo, l'avversario di turno non sta a guardare e puntualmente gli toglie la palla. Ancora ottimo Meret, non mi sorprende, e ancora migliore in campo. Encomiabile e formidabile J2. Ancora non svelato il mistero Raspadori. È cervellotico capire che ruolo debba coprire. Impressionante Cajuste al suo rientro. Faccio fatica a capire perché si sono fatti entrare in campo Lindstrom e Ngonge a due minuti dalla fine. Boh!

L'Inter è passata in vantaggio con Darmian, che ha chiuso un cross, guarda un po', di Bastoni proveniente naturalmente da destra. Il Napoli ha pareggiato su palla da fermo con un colpo di testa di J2 a poco più di dieci minuti dal termine.

Al Meazza di Milano: Inter - Napoli 1-1.

Si continua a sperare.



