La storia di questo confronto parla chiaro: il bilancio pende nettamente a favore dei padroni di casa, con 54 vittorie nerazzurre contro le 9 dei partenopei e 17 incontri conclusi in pareggio.

Esaminando i precedenti, emerge una tradizione poco favorevole agli azzurri, specialmente negli ultimi anni. Le statistiche indicano cinque sconfitte consecutive per il Napoli sul terreno di gioco del “Meazza”, dall'incontro terminato 1-0 il 26 dicembre 2018 all'1-0 dello scorso anno, segnando un trend negativo da interrompere. Questa serie di risultati evidenzia l'ostacolo che il Napoli si trova ad affrontare ogni volta che pone piede a Milano, con punteggi che vanno dall'1-0 al 3-2, sotto la guida di Spalletti.



Il Napoli non ha portato a casa punti dal “Meazza” dallo 0-0 della stagione 2017-18, annata memorabile che vide la squadra di Sarri raggiungere il record di 91 punti. L'ultima vittoria in trasferta contro l'Inter risale al 30 aprile 2017, quando una rete di Callejon fissò il risultato sullo 0-1 a favore dei partenopei. Quella vittoria rappresenta l'ultimo ricordo positivo in un campo che, negli ultimi tempi, si è rivelato ostile per il Napoli.