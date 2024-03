Inter-Napoli: arbitra La Penna

Negli 11 precedenti in serie A con il fischietto romano gli azzurri sono stati sconfitti in una sola circostanza





Sarà l'arbitro Federico La Penna di Roma a dirigere Inter-Napoli, 29esima giornata di Serie A. Assistenti: Berti-Perrotti. IV Uomo: Feliciani. VAR: Di Paoli-Valeri.



L'ultimo precedente di LaPenna con gli azzurri non risale al campionato, bensì alla Supercoppa. Ha diretto infatti il match con la Fiorentina, concluso col successo azzurro per 3-0.

Curiosamente, in campionato il match precedente era stato proprio con la Fiorentina, ma quello venne vinto dai viola al Maradona.



Questi gli 11 precedenti di La Penna in campionato con gli azzurri:

Napoli-Spal 1-0 del 22 dicembre 2018

Chievo-Napoli 1-3 del 14 aprile 2019

Frosinone-Napoli 0-2 del 28 aprile 2019

Napoli-Sampdoria 2-0 del 14 settembre 2019

Spal-Napoli 1-1 del del 27 ottobre 2019



Sampdoria-Napoli 2-4 del 3 febbraio 2020

Napoli-Milan 1-3 del 22 novembre 2020

Napoli-Sampdoria 2-1 del 13 dicembre 2020

Napoli-Parma 2-0 del 31 gennaio 2021

Napoli-Verona 0-0 il 15 aprile 2023



Napoli-Fiorentina 1-3 del 8 ottobre 2023



