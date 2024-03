De Laurentiis: "È un anno complicato per noi"

Interviste 12 Marzo 2024 Fonte: Il Mattino



Interviste12 Marzo 2024Il Mattino"Il futuro di Kvaratskhelia? Khvicha ha molti anni con noi. L'offerta irrinunciabile deve arrivare a me, non al suo agente" Dopo il virale episodio di ieri a bordocampo con un cameraman tv, Aurelio De Laurentiis torna a parlare ai microfoni di Mediaset. «Calzona è una persona affidabilissima e per questo mi sono affidato a lui in un anno per noi complicato. Questa è una sfida importante dove se riuscissimo a portare a casa la vittoria avremmo la possibilità di accedere al Mondiale per Club grazie a un buon punteggio ai quarti. Sarebbe una soddisfazione importante perché quando ho preso questo club non eravamo nemmeno al 100esimo posto come appeal e ora siamo tra i 16 club più importanti» le parole del patron azzurro prima di Barcellona-Napoli «La vita comunque va avanti e cercheremo di fare sempre meglio. Questo è uno sport al servizio dei tifosi e siamo qui per divertirli».



«Il futuro di Kvaratskhelia? L'offerta irrinunciabile deve arrivare a me, non al suo agente, Khvicha ha molti anni con noi e vorrei estendergli in contratto.

Io sono pronto a fare la mia parte, mentre lui è stato un signore a ribadire che se ne parlerà a fine campionato, anche perché il mio contratto è valido, quindi è sempre meglio andare d'amore e d'accordo. Sapevamo che Kvara fosse un grande giocatore, ma al Napoli ha espresso il meglio di se quindi è giusto che possa avere un riconoscimento» ha continuato Adl.



«Cosa non rifarei? Non guardo mai al passato, per me ieri non esiste più, voglio solo vedere il futuro. Godo nel momento in cui riesco a raggiungere lo scopo che mi sono prefisso, del resto vengo dal cinema e lì devi prevedere un futuro successo nelle sale. Non serve piangersi addosso, il passato e passato e ci sono stati errori, magari uno dei quali è stato quello di non impuntarmi con Spalletti e averlo lasciato andare via. Nella vita bisogna avere un buon clima quando si lavora, quindi guardiamo avanti e pensiamo al futuro» ha continuato il patron «Credo che questa squadra possa migliorare ancora, per quanto visto in allenamento e nelle precedenti partite. Calzona da quando è arrivato ha avuto poco tempo per mettere le mani sulla squadra e giustamente vive alla giornata. Se poi dovesse restare anche la prossima stagione, sarebbe tutta un'altra musica».



In chiusura, anche un commento sull'ex azzurro Sarri, oggi dimissionario alla Lazio: «Sono molto stupito, credo che nella vita, soprattutto dopo le prime esperienze, ci si debba assumere delle responsabilità derivanti dall'aver accettato un determinato ruolo. Devi sempre portare avanti il tuo impegno. È troppo facile dare le dimissioni. Chi le dà, per me, è un perdente, ma non conosco le motivazioni che lo hanno spinto a questa scelta».



