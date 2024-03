Barcellona-Napoli: le probabili formazioni



Cronaca 11 Marzo 2024 Fonte: Eurosport



Gli azzurri inseguono la seconda qualificazione consecutiva ai quarti di finale di Champions





Cronaca11 Marzo 2024EurosportGli azzurri inseguono la seconda qualificazione consecutiva ai quarti di finale di Champions

Il Napoli di Francesco Calzona è di scena sul campo del Barcellona nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2023-24: il match è in programma martedì 12 marzo allo stadio Olimpico Lluis Companys con calcio d'inizio alle ore 21. La sfida di andata, disputata allo stadio Maradona, si era conclusa sull'1-1: i blaugrana, in vantaggio con Lewandowski al 60', erano stati raggiunti da Osimhen al 75'. Gli azzurri inseguono la seconda qualificazione consecutiva ai quarti di finale di Champions dopo avere raggiunto questo traguardo per la prima volta nella stagione passata. Il Barça, dal canto suo, cerca di tornare tra le prime otto d'Europa dopo 4 anni: l'ultima volta ci era riuscito nella stagione 2019-20.



BARCELLONA (4-3-3) - Ter Stegen; Kounde, Araujo, Inigo Martinez, Cancelo; Christensen, Fermin Lopez; Yamal, Gundogan, Joao Felix; Lewandowski. All.: Xavi.



NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Calzona.