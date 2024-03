Dopo DAZN, De Laurentiis se la prende con SKY (VIDEO)

Il presidente protagonista di un battibecco durante l'intervista di Politano a Barcellona





Dopo l'annuncio in sala stampa per quanto riguarda gli interventi a Dazn, Aurelio De Laurentiis oggi è stato protagonista di un battibecco durante l'intervista di Politano a Sky Sport.



De Laurentiis porta via Politano

Matteo Politano stava parlando ai microfoni dell'emittente televisiva a bordo campo dello stadio di Barcellona, alla vigilia della sfida di Champions. Il presidente De Laurentiis si è avvicinato e ha portato via il calciatore dicendo: "Doveva parlare con Di Marzio!". Per qualche secondo si è visto (e sentito) lo sfogo del numero uno azzurro. La linea poi è tornata allo studio.



