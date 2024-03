Geolier con il Napoli a Barcellona

Cronaca11 Marzo 2024Corriere dello SportUn tifoso in più per un Napoli che potrà contare sulla spinta di migliaia di supporters azzurri In occasione della sfida tra Barcellona e Napoli, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, al fianco della squadra di Calzona ci sarà anche un ospite speciale, capace di rappresentare l'identità partenopea anche sul palco dell'ultimo Festival di Sanremo. Calcio d'inizio previsto per domani alle ore 21 allo "Stadio Olimpico" di Montjuic, zona a Sud di Barcellona.



Napoli, Geolier viaggerà con la squadra

Nel volo verso Barcellona, infatti, ci sarà a sopresa anche il rapper napoletano Geolier, reduce dal secondo posto al Festival della Canzone Italiana, condotto per l'ultima volta da Amadeus. Un tifoso in più per un Napoli che potrà contare sulla spinta di migliaia di supporters azzurri.