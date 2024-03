I convocati per la trasferta a Barcellona

Buone notizie per il Napoli in vista della gara contro il Barcellona, valida per gli ottavi di ritorno di Champions League. Francesco Calzona ha recuperato tre pedine nell'allenamento odierno e ha deciso di convocarli anche per la gara europea,



Napoli, le convocazioni di Calzona

Tra i convocati, infatti, si rivedono Rrahmani, Cajuste e Ngonge dopo i recenti problemi fisici che li avevano messi fuori uso. Di seguito la lista completa:



PORTIERI: Contini, Gollini, Meret



DIFENSORI: Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Mazzocchi, Natan, Olivera, Ostigard, Rrahmani



CENTROCAMPISTI: Anguissa, Cajuste, Lindstrom, Lobotka, Traorè



ATTACCANTI: Kvaratskhelia, Ngonge, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone