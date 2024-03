Xavi: "Siamo pronti e motivati"

Interviste11 Marzo 2024Italpress"Mi piace molto Lobotka. È uno che lega il gioco, non perde mai il pallone. Io lo vedrei bene nel Barça" Senza paura e con la consapevolezza di poter vivere una notte magica. Xavi vuole regalare qualcosa di importante ai tifosi del Barcellona prima di andare via. Ormai sono quattro anni che gli azulgrana non conquistano i quarti. "Siamo pronti, motivati - ha spiegato il tecnico dei catalani nella conferenza stampa di presentazione della sfida di domani sera tra il Barcellona e il Napoli -. La parola è entusiasmo. È da quattro anni che non andiamo ai quarti. Vogliamo lavorare bene, gareggiare contro una squadra che non è al top ma che è campione d'Italia. Vogliamo vivere una notte magica". Rispetto alla gara d'andata (1-1 al Maradona) le due squadre sono cresciute. Il Napoli non ha mai perso dimostrando il suo valore: "Credo che i due casi siano simili - ha proseguito -. Loro sono più solidi, dinamici. I calciatori sono a loro agio.



Anche noi ci arriviamo bene nonostante le assenze. Bisogna competere e dimostrare quello che sappiamo fare. Siamo stati migliori al Maradona, dobbiamo ripeterci qua". Il Barcellona è terzo in classifica. Difficile agguantare il Real e quindi la sfida di domani è l'occasione per dare un segnale in Liga: "La vedo come l'opportunità di entrare nei quarti dopo quattro anni - ha chiarito Xavi -. Si può capovolgere la tendenza degli ultimi anni. Siamo di fronte ai nostri tifosi e le assenze non devono essere una scusa. Non abbiamo paura di fallire, abbiamo la necessità di poter gareggiare in questa competizione". Xavi potrebbe rifarsi dalle tante critiche ricevute battendo il Napoli e passando ai quarti. Ma lui non è d'accordo: "Io ho una data di scadenza e non sono la cosa importante. Sono importanti la società, la squadra, la tifoseria. Non mi metto davanti io". La gestione delle emozioni vale molto per il Barcellona. Ci sono tanti ragazzi che potrebbero andare in difficoltà. "Non è una partita qualsiasi - ha detto ancora Xavi -. Dobbiamo controllare tutto. Avere pazienza in attacco, difendere bene. Avere calciatori di esperienza e anche quelli giovani che sanno fare bene il loro mestiere". Il Napoli di certo non starà a guardare. Difficile pensare ad una squadra che avrà paura. "Per quello che abbiamo analizzato guardando le loro partite, ci aspettiamo un Napoli coraggioso - ha proseguito il catalano -. Sarà una partita aperta come spettacolo. Loro non speculano, vanno all'attacco, saltano la pressione. Siamo di fronte ai campioni d'Italia". Ter Stegen si è detto dispiaciuto per l'addio di Xavi a fine stagione. "Ripeto, non sono la cosa importante. Sono contento dei calciatori, sento l'appoggio del club e dello spogliatoio". Xavi ha un giocatore che stima in modo particolare nel Napoli di Calzona: "Mi piace molto Lobotka. È uno che lega il gioco, non perde mai il pallone. Io lo vedrei bene nel Barça". La storia del Barcellona dice che passare il turno è obbligatorio. Ma Xavi ci va cauto: "Io dico che non ci sono favoriti, ma che abbiamo i tifosi dalla nostra parte".



