Barcellona, Xavi senza mezzo centrocampo



Cronaca 10 Marzo 2024 Fonte: Sky



Ma recupera Alonso, Raphinha e Yamal





Il Barcellona ha svolto la seconda sessione di allenamento in preparazione alla partita degli ottavi di Champions League contro il Napoli, in programma questo martedì alle 21. Si è allenato in gruppo Marcos Alonso, operato per un problema alla spalla; Ferran Torres, invece, si è allenato a parte. L'attaccante, fuori a causa di una lesione al bicipite femorale della gamba destra, potrebbe tornare con la squadra lunedì, ma rimane in dubbio la sua convocazione, così come quella del terzino sinistro. Anche Raphinha e Lamine Yamal, reduci da contusioni rimediate contro il Maiorca, si sono allenati normalmente. Xavi dovrà fare a meno di Balde, Gavi, Pedri e De Jong, ancora fuori per infortunio.