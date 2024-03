Napoli-Torino: i precedenti

Nelle 69 gare in serie A finora disputate gli azzurri hanno prevalso in 30 occasioni





30 vittorie del Napoli;

31 pareggi;

8 vittorie del Torino.



L'ultima vittoria del Napoli:

01 ottobre 2022 – Napoli v Torino 3-1

L'ultimo pareggio:

23 dicembre 2020 – Napoli v Torino 1-1

L'ultima vittoria del Torino:

17 maggio 2009 – Napoli v Torino 1-2