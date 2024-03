Napoli-Torino: arbitra Orsato

Cronaca 7 Marzo 2024 Fonte: Campi Flegrei



Ha diretto ben 40 volte in carriera gli azzurri, articolate in 12 vittorie, 12 pareggi e 16 sconfitte





Cronaca7 Marzo 2024Campi FlegreiHa diretto ben 40 volte in carriera gli azzurri, articolate in 12 vittorie, 12 pareggi e 16 sconfitte Sarà il sig. Daniele Orsato a dirigere Napoli-Torino, gara valida per la 28esima giornata di Serie A. Preti-Scarpa gli assistenti, Perenzoni il IV Uomo. Nella sala VAR la coppia Valeri-Marini.



L'esperto arbitro classe '75 ha diretto ben 40 volte in carriera gli azzurri, articolate in 12 vittorie, 12 pareggi e 16 sconfitte. La più recente è stata in occasione dello 0-0 con la Lazio all'Olimpico, precedentemente sempre in questa stagione la sconfitta per 1-0 all'Allianz contro la Juve e il pareggio casalingo con il Milan. Score decisamente negativo per i granata con il fischietto di Schio: nei 28 precedenti, 9 pareggi, 14 sconfitte e appena 5 successi.



Orsato, arbitro più che affermato e di caratura internazionale, è stato designato per la gara di venerdì sera anche per le polemiche della sfida di settimana scorsa tra Torino e Fiorentina, che sono costate lo stop per un turno al sig. Marchetti dopo i ripetuti errori sul campo. Errori che hanno portato le panchine delle due squadre a scaldarsi molto, su tutti gli allenatori Ivan Juric e Vincenzo Italiano, venuti addirittura a contatto. Non è bastato il chiarimento tra i due colleghi in mixed zone nel post match: per il tecnico croato sono arrivate 2 giornate di squalifica, quindi non sarà presente in panchina al Maradona. In particolare, l'episodio della discordia è stato l'espulsione di Samuele Ricci durante il recupero del primo tempo: anche il centrocampista scuola Empoli non sarà dunque della partita.



Sarà il sig. Daniele Orsato a dirigere Napoli-Torino, gara valida per la 28esima giornata di Serie A. Preti-Scarpa gli assistenti, Perenzoni il IV Uomo. Nella sala VAR la coppia Valeri-Marini.L'esperto arbitro classe '75 ha diretto ben 40 volte in carriera gli azzurri, articolate in 12 vittorie, 12 pareggi e 16 sconfitte. La più recente è stata in occasione dello 0-0 con la Lazio all'Olimpico, precedentemente sempre in questa stagione la sconfitta per 1-0 all'Allianz contro la Juve e il pareggio casalingo con il Milan. Score decisamente negativo per i granata con il fischietto di Schio: nei 28 precedenti, 9 pareggi, 14 sconfitte e appena 5 successi.Orsato, arbitro più che affermato e di caratura internazionale, è stato designato per la gara di venerdì sera anche per le polemiche della sfida di settimana scorsa tra Torino e Fiorentina, che sono costate lo stop per un turno al sig. Marchetti dopo i ripetuti errori sul campo. Errori che hanno portato le panchine delle due squadre a scaldarsi molto, su tutti gli allenatori Ivan Juric e Vincenzo Italiano, venuti addirittura a contatto. Non è bastato il chiarimento tra i due colleghi in mixed zone nel post match: per il tecnico croato sono arrivate 2 giornate di squalifica, quindi non sarà presente in panchina al Maradona. In particolare, l'episodio della discordia è stato l'espulsione di Samuele Ricci durante il recupero del primo tempo: anche il centrocampista scuola Empoli non sarà dunque della partita.