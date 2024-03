Giuntoli: "Una grande emozione essere qui"

Cristiano Giuntoli è intervenuto a DAZN prima del fischio d'inizio di Napoli-Juve: "Ricordi? Otto anni sono veramente tanti, è una grande emozione. Non ho ancora incontrato De Laurentiis, lo saluterò molto volentieri".Giuntoli sul Mondiale per ClubLa replica sulle dichiarazioni di De Laurentiis sul Mondiale per Club: "Il Mondiale per Club è una cosa lontana da noi, noi non possiamo fare nulla perché non giochiamo nessuna competizione europea. Il futuro del Napoli per quella competizione è nelle loro mani".