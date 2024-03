Napoli-Juventus: le probabili formazioni



Napoli-Juventus in programma domani alle ore 20:45. Le probabili formazioni di Napoli e Juventus in vista della partita di domani. Calzona dovrebbe confermare lo stesso undici che ha giocato contro il Sassuolo. L'unico cambio riguarda il terzino sinistro con Olivera preferito a Mario Rui. Confermati in mezzo la difesa Rrahmani e Juan Jesus. Davanti il tridente non cambia: Kvara, Osimhen e Politano sono un garanzia. In mediana ci dovrebbe essere la conferma di Traoré con Zielinski pronto a subentrare. Indisponibili Cajuste e Ngonge.



Allegri invece deve far fronte a diverse defezioni. Non ci saranno Rabiot e McKennie, possibile chance dal primo minuto per Alcaraz. Davanti ritorna arruolabile dal primo Federico Chiesa che farà coppia con Vlahovic. Dietro non ci sarà Danilo. Davanti a Szczesny difesa a tre con Gatti, Bremer e Rugani.



Le probabili formazioni

Napoli (4-3-3) la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.



Juventus (3-5-2) la probabile formazione: Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, Cambiaso, Locatelli, Alcaraz, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri