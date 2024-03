Napoli-Juventus: arbitra Mariani

Maurizio Mariani è l'arbitro designato per fischiare domenica sera al Maradona in Napoli–Juventus. Al Var la scelta è caduta su un ufficiale di gara d'esperienza, si tratta di Irrati (che avrà Sozza come collaboratore).



L'ultima partita diretta dal fischietto romano in questa edizione della Serie A risale al 18 febbraio scorso: Udinese-Cagliari (1-1). Nel complesso sono 10 finora le apparizioni nel massimo campionato durante le quali ha estratto per 43 volte il cartellino giallo, 3 quello rosso (oltre a un'espulsione per somma di ammonizioni). Tre i calci di rigore assegnati: 2 risalgono addirittura alla 2ª giornata (Milan-Torino 4-1, entrambi a favore dei rossoneri e trasformati da Giroud), 1 alla 24ª (Salernitana-Empoli 1-3, penalty trasformato da Niang).



Mariani non arbitra un big match dal 22 ottobre scorso: alla 9ª giornata gli venne assegnata Milan-Juventus, terminata con la vittoria dei bianconeri per 0-1 a San Siro. Quel match si chiuse tra le polemiche dei rossoneri per l'espulsione di Thiaw che costrinse i padroni di casa a giocare larga parte dell'incontro in inferiorità numerica.



