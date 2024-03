Napoli-Juventus: i precedenti

Gli azzurri hanno prevalso sui bianconeri in 27 occasioni delle 77 gare in casa finora disputate





Sarà il 156 confronto in Serie A tra Napoli e Juventus, la sfida numero 78 in casa azzurra. Addirittura si conta anche un precedente in serie B nella stagione 2006-07, che vide la gara del San Paolo terminare 1-1 con entrambe le squadre che sarebbero state poi promosse in serie A.



Questo il bilancio dei 77 precedenti al San Paolo/Maradona:

27 vittorie del Napoli;

27 pareggi;

23 successi della Juve.



Ultima vittoria del Napoli al San Paolo contro La Juventus in Serie A:

13 gennaio 2023 – Napoli vs Juventus 5-1

Ultimo pareggio del Napoli al San Paolo contro la Juventus in Serie A:

2 aprile 2017 – Napoli vs Juventus 1-1

Ultima sconfitta del Napoli al San Paolo contro la Juventus in Serie A:

3 marzo 2019 – Napoli vs Juventus 1-2.