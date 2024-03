Allegri: "Sarà una partita molto difficile"

Interviste 2 Marzo 2024 Fonte: Mediaset



"La sconfitta dell'anno scorso? Sono cinque anni che non vinciamo a Napoli, quindi sarebbe bello tornare a farlo"





Interviste2 Marzo 2024Mediaset"La sconfitta dell'anno scorso? Sono cinque anni che non vinciamo a Napoli, quindi sarebbe bello tornare a farlo" La Juventus di Max Allegri si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida estremamente delicata per i bianconeri, che sono chiamati a dare continuità alla soffertissima vittoria interna col Frosinone, oltre che a riscattare il pesante 5-1 incassato un anno fa. "Veniamo da un febbraio difficile, in cui abbiamo vinto solo col Frosinone - le parole del tecnico in conferenza stampa -. Facciamo sì che marzo sia migliore. Sarà una partita molto difficile, dobbiamo fare meglio a livello difensivo altrimenti rischiamo di uscire con le ossa rotte. La sconfitta dell'anno scorso? Sono cinque anni che non vinciamo a Napoli, quindi sarebbe bello tornare a farlo".



