Meluso: "Calzona ha avuto un ottimo impatto"

"L'impatto iniziale, di solito, è a livello di scossa psicologica, poi subentrano competenze ed empatia"





Meluso: "Calzona? Impatto positivo, ora troviamo la via maestra"

Ai microfoni di DAZN, a pochi minuti dal fischio d'inizio di Sassuolo-Napoli, il ds azzurro Mauro Meluso non si è sbilanciato sui reali obiettivi del club di Aurelio De Laurentiis, alle prese con una stagione finora disastrosa: "Ultimo treno per la Champions? Se guardiamo la classifica, oggi ci potremmo spaventare. Dobbiamo guardare partita per partita, cercando di dare il massimo, pensando che la partita che arriva è la più importante. Poi alla fine faremo i conti. Calzona? Ha avuto un ottimo impatto. L'impatto iniziale, di solito, è a livello di scossa psicologica, poi subentrano competenze ed empatia. Sta mettendo in campo queste qualità, quindi ci auguriamo di trovare oggi la via maestra, che è quella delle vittorie".



