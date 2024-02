Sassuolo-Napoli: le probabili formazioni

Calzona punta su Osimhen dopo i due gol consecutivi contro Barcellona e Cagliari. In difesa si rivede Di Lorenzo dal 1





Cronaca28 Febbraio 2024RepubblicaCalzona punta su Osimhen dopo i due gol consecutivi contro Barcellona e Cagliari. In difesa si rivede Di Lorenzo dal 1 Esordio in salita per Bigica che non può contare su Berardi, ancora fermo dopo l'operazione al menisco. Più ottimismo invece per Toljan ed Erlic, che dovrebbero stringere i denti. A centrocampo è squalifica Boloca, al suo posto si candida Racic. Pinamonti sarà il riferimento offensivo. Calzona punta su Osimhen dopo i due gol consecutivi contro Barcellona e Cagliari. In difesa si rivede Di Lorenzo dal 1', sulla sinistra può tornare Mario Rui dall'inizio. Alla vigilia si è fermato Cajuste: a centrocampo è ballottaggio tra Zielinski e Traore con il polacco favorito. Tra i pali Meret.



Probabile formazione Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig, Racic, Matheus Henrique, Bajrami, Thorstvedt, Lauriente, Pinamonti. All. Bigica.



Probabile formazione Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.