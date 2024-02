Sassuolo-Napoli: arbitra Chiffi

Sarà il sig. Daniele Chiffi a dirigere Sassuolo-Napoli, recupero della 21esima giornata di Serie A. Peretti-Imperiale gli assistenti, Di Marco il IV Uomo. Nella sala VAR la coppia Sozza-Mazzoleni.



Azzurri che non sono ancora stati diretti dall'arbitro classe '84 in questa stagione. La speranza è quella di restare in scia dei precedenti con il fischietto della sezione di Padova, visto che si parla di undici risultati utili consecutivi, frutto di 9 vittorie e 2 pareggi. Due di questi successi sono arrivati proprio contro il Sassuolo: il primo nella stagione 2018/2019 in Coppa Italia e l'altro nel 2019/20 in campionato. Bilancio non altrettanto positivo per i neroverdi: negli undici precedenti con Chiffi sono arrivate 2 vittorie, 2 pareggi e ben 7 sconfitte.



