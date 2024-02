Sassuolo-Napoli: i precedenti



Il computo totale è fortemente favorevole al Napoli che al "Mapei" ha ottenuto 4 vittorie a fronte di una sola sconfitta. Pur essendo numeri a proprio favore, però, non sempre tutto è andato al meglio. Il campo del Sassuolo è stato infatti a lungo un vero e proprio tabù da sfatare, anche a causa degli innumerevoli pareggi (ben 5) che si contano nel computo. L'anno scorso terminò 0-2 con le reti decisive di Osimhen e una magia di Kvaratskhelia per un Napoli lanciato verso lo scudetto in un "Mapei" completamente azzurro. Nel dicembre 2021 l'ultimo pareggio, 2-2 in rimonta per i padroni di casa che recuperarono un doppio svantaggio. L'unica vittoria casalinga risale al debutto di Sarri sulla panchina partenopea: 2-1 nell'agosto 2015.