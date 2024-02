I convocati per il recupero con il Sassuolo

Cronaca27 Febbraio 2024Corriere dello SportDue assenze pesanti per il tecnico azzurro Calzona, che perde Cajuste e Ngonge Alla vigilia della trasferta di Reggio Emilia, il Napoli ha reso noto attraverso i propri canali ufficiali l'elenco dei calciatori convocati per la sfida con il Sassuolo di Emanuele Bigica, appena subentrato all'esonerato Alessio Dionisi. In casa partenopea, confermati i forfait di Ngonge e Cajuste, con il cenrocampista costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare. Domani, fischio d'inizio previsto per le ore 18 al "Mapei Stadium - Città del Tricolore", in occasione del recupero della 21esima giornata di Serie A.



I convocati di Calzona per il recupero Sassuolo-Napoli

A pochi giorni dall'amaro pareggio di Cagliari, Francesco Calzona perde anche Michel Cajuste, non convocato per l'impegno del Napoli contro il Sassuolo. Scalpita Junior Traoré, che si candida per una maglia da titolare, al fianco di Anguissa e Lobotka. Out Ngonge, che punta a recuperare per il ritorno degli ottavi di Champions League con il Barcellona. Allarme rientrato per Victor Osimhen, che era uscito piuttosto affaticato nel finale del match di Cagliari.



Di seguito l'elenco completo dei calciatori convocati da mister Calzona per Sassuolo-Napoli



Portieri: Meret, Gollini, Contini.

Difensori: Di Lorenzo, Mazzocchi, Mario Rui, Natan, Ostigard, Juan Jesus, Rrahmani, Olivera.

Centrocampisti: Anguissa, Zielinski, Dendoncker, Traoré, Lobotka, Lindstrom.

Attaccanti: Politano, Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori, Osimhen.