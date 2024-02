Calzona cambia il Napoli

Cronaca 27 Febbraio 2024 Fonte: Mediaset



Contro il Sassuolo ci saranno Natan al centro della difesa al fianco di Rrhamani e Mario Rui a sinistra. A centrocampo spazio a Traorè





Cronaca27 Febbraio 2024MediasetContro il Sassuolo ci saranno Natan al centro della difesa al fianco di Rrhamani e Mario Rui a sinistra. A centrocampo spazio a Traorè Alla ripresa degli allenamenti in vista del recupero di domani contro il Sassuolo, Calzona ha prima parlato con la dirigenza e poi con i giocatori, ribadendo il concetto - come riferisce il 'Mattino' - che il problema della squadra campione d'Italia non è fisico quanto piuttosto mentale. Ha analizzato la partita contro il Cagliari e spronato il gruppo per il doppio impegno settimanale, prima al Mapei Stadium e poi domenica sera contro la Juve in un Maradona dove si preannuncia già il tutto esaurito (ma anche a Reggio Emilia sono attesi almeno 5 mila tifosi azzurri).

Contro il Sassuolo il tecnico degli azzurri cambierà qualcosa, con Natan al centro della difesa al fianco di Rrhamani e Mario Rui a sinistra. A centrocampo spazio a Traorè, mentre in attacco Raspadori dovrebbe essere confermato sulla destra e formare il tridente offensivo con Osimhen e Kvaratskhelia.



Alla ripresa degli allenamenti in vista del recupero di domani contro il Sassuolo, Calzona ha prima parlato con la dirigenza e poi con i giocatori, ribadendo il concetto - come riferisce il 'Mattino' - che il problema della squadra campione d'Italia non è fisico quanto piuttosto mentale. Ha analizzato la partita contro il Cagliari e spronato il gruppo per il doppio impegno settimanale, prima al Mapei Stadium e poi domenica sera contro la Juve in un Maradona dove si preannuncia già il tutto esaurito (ma anche a Reggio Emilia sono attesi almeno 5 mila tifosi azzurri).Contro il Sassuolo il tecnico degli azzurri cambierà qualcosa, con Natan al centro della difesa al fianco di Rrhamani e Mario Rui a sinistra. A centrocampo spazio a Traorè, mentre in attacco Raspadori dovrebbe essere confermato sulla destra e formare il tridente offensivo con Osimhen e Kvaratskhelia.