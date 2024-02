Bigica: "Viviamo un momento non facile"

Interviste 27 Febbraio 2024 Fonte: Il Mattino



"Affrontiamo il Napoli, una squadra che mi ha dato tante soddisfazioni. Una squadra campione d'Italia e con grandi campioni"





Interviste27 Febbraio 2024Il Mattino"Affrontiamo il Napoli, una squadra che mi ha dato tante soddisfazioni. Una squadra campione d'Italia e con grandi campioni" «È successo tutto in fretta domenica: la società mi ha dimostrato grande affetto e rispetto nell'affidarmi questo incarico importante. Sono qui da quattro anni e mi sento di casa. Voglio prima di tutto ringraziare Alessio Dionisi con il quale in questi anni c'è stata sinergia e un grande rapporto umano. Da quando faccio questo lavoro, ho fatto tanta gavetta da allenatore e questo è un momento che sognavo».



Sono le prima parole da tecnico di serie A di Emiliano Bigica che, a due giorni dall'incarico, domani sera esordisce sulla panchina del Sassuolo nel recupero contro il Napoli. «Sono consapevole che è un momento non facile - ha detto - affrontiamo il Napoli, una squadra che mi ha dato tante soddisfazioni. Una squadra campione d'Italia e con grandi campioni.



In questi due giorni di lavoro, ho cercato di instaurare un rapporto di fiducia con i calciatori. Ora dovremo cercare di tirare fuori il massimo per raggiungere una salvezza che ci meritiamo per i nostri valori tecnici e morali. Se lavoreremo di gruppo, sono convinto che le nostre qualità usciranno».



«È successo tutto in fretta domenica: la società mi ha dimostrato grande affetto e rispetto nell'affidarmi questo incarico importante. Sono qui da quattro anni e mi sento di casa. Voglio prima di tutto ringraziare Alessio Dionisi con il quale in questi anni c'è stata sinergia e un grande rapporto umano. Da quando faccio questo lavoro, ho fatto tanta gavetta da allenatore e questo è un momento che sognavo».Sono le prima parole da tecnico di serie A di Emiliano Bigica che, a due giorni dall'incarico, domani sera esordisce sulla panchina del Sassuolo nel recupero contro il Napoli. «Sono consapevole che è un momento non facile - ha detto - affrontiamo il Napoli, una squadra che mi ha dato tante soddisfazioni. Una squadra campione d'Italia e con grandi campioni.In questi due giorni di lavoro, ho cercato di instaurare un rapporto di fiducia con i calciatori. Ora dovremo cercare di tirare fuori il massimo per raggiungere una salvezza che ci meritiamo per i nostri valori tecnici e morali. Se lavoreremo di gruppo, sono convinto che le nostre qualità usciranno».