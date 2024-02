Meluso: "Nessuna multa a Kvaratskhelia"

Il direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, ha introdotto il match degli azzurri contro il Cagliari, in programma alle ore 15:00 alla Unipol Domus di Cagliari.



Meluso ha cominciato parlando del nuovo allenatore, che ha già esordito contro il Barcellona in Champions ma oggi comincia il suo percorso anche in Serie A: "Calzona parte da un grosso vantaggio rispetto a chiunque altro: ha vissuto un passato recente da protagonista, quindi conosce personalmente gran parte dei calciatori, sa quali corde toccare. Vedendo i primi allenamenti ci siamo subito resi conto che sotto questo aspetto siamo sulla buona strada".



Poi Meluso ha proseguito: "Multa a Kvaratskhelia dopo la reazione per la sostituzione con il Barcellona? Kvara non ha avuto assolutamente alcun comportamento non professionale. Credo che nessun calciatore sia contento quando viene sostituito, sia che abbia fatto una grande partita sia che abbia giocato male. Lui ci ha confidato che era arrabbiato, perché la sua prestazione non era stato all'altezza. Questo non significa nulla, può capitare anche a un grande campione come lui".



Dunque la conclusione: "Kvara ha avuto anche l'atteggiamento da grande campione, perché non ha assolutamente contestato nulla. Era arrabbiato solo per questi due motivi che dicevo".



