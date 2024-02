Osimhen contro il Cagliari ci sarà

L'attaccante nigeriano, che nei giorni scorsi si era fermato per un attacco influenzale, è tornato disponibile per la trasferta sarda





Il Napoli può tirare un sospiro di sollievo: Osimhen è tornato ad allenarsi in grppo. Dopo il gol decisivo per il pareggio casalingo contro il Barcellona negli ottavi di finale di Champions League, l'attaccante nigeriano si era fermato per un attacco influenzale. Il nigeriano però contro il Cagliari ci sarà.



Napoli, il comunicato su Osimhen e Ngonge

Questo il comunicato del Napoli: "Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match a Cagliari in programma domani alle ore 15 per la 26esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha svolto attivazione e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tecnico tattico. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Ngonge ha svolto allenamento personalizzato in palestra. Osimhen ha lavorato col gruppo".



