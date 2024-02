Cagliari-Napoli: i precedenti

Domani alle 15 in campo Cagliari e Napoli: i precedenti della sfida sorridono agli azzurri che sono imbattuti dal 19 aprile 2009 quando i sardi si imposero 2-0 grazie ai gol di Jeda e Lazzari. Secondo i dati di Footstats, il Napoli è quindi in serie positiva da ben 12 partite (4 pareggi e 8 vittorie); gare nelle quali ha subito solamente 6 reti (una ogni due match di media) di cui 3 ne ha prese in una sola partita, ovvero il 3-3 della stagione 2009/10.