Napoli-Barcellona: le probabili formazioni

I campioni d'Italia si affidano a Kvaratskhelia in attacco, al fosforo di Lobotka in mediana e alla grinta di capitan Di Lorenzo in difesa





QUI NAPOLI - In una polveriera come quella che ha visto l'avvicendamento tra Mazzarri e Calzona sulla panchina azzurra, il Napoli riabbraccia Osimhen, reduce dalla Coppa d'Africa. I campioni d'Italia si affidano a Kvaratskhelia in attacco, al fosforo di Lobotka in mediana e alla grinta di capitan Di Lorenzo in difesa, consapevoli di dover tirar fuori qualcosa di speciale in un momento delicatissimo.



QUI BARCELLONA - Vittoriosi nell'ultimo turno di Liga a Vigo con doppietta di Lewandowski, i blaugrana sono terzi in classifica in Liga e hanno un buon andamento nonostante Xavi abbia annunciato l'addio a fine stagione. Yamal ha trovato un posto da titolare fisso nell'undici, Pedri da ala sul versante opposto o mezzala e Christensen che può continuare da vertice basso di centrocampo. Difesa affidata ad Araujo con al fianco Inigo Martinez. Xavi recupera Sergi Roberto e Joao Felix per la panchina.



LE PROBABILI FORMAZIONI



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.



BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Inigo Martínez, Cancelo; De Jong, Christensen, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Pedri. All. Xavi.