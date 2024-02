UFFICIALE: Calzona è il nuovo tecnico

Cronaca 19 Febbraio 2024 Fonte: Il Mattino



Con il club azzurro fino al termine della stagione in attesa di capire come si concluderà l'annata del Napoli





Cronaca19 Febbraio 2024Il MattinoCon il club azzurro fino al termine della stagione in attesa di capire come si concluderà l'annata del Napoli Così doveva essere e così sarà: Francesco Calzona è il nuovo allenatore del Napoli. Il 56enne di Vibo Valentia torna a Napoli, stavolta da primo allenatore, raccogliendo l'eredità di Walter Mazzarri esonerato in questa serata. Per Calzona accordo con il club di De Laurentiis fino al termine della stagione in attesa di capire come si concluderà l'annata degli azzurri.



Quello di Calzona è un ritorno sulla panchina del Napoli: dal 2015 al 2018, infatti, era stato il vice di Maurizio Sarri in una pagina epica per il club azzurro. Poi l'esperienza con Luciano Spalletti, nello staff del toscano per la stagione 2021/2022. In mezzo un anno anche al Cagliari, insieme con Eusebio Di Francesco.



Dall'estate del 2022, però, Calzona aveva scelto di cominciare la carriera da primo allenatore: la prima occasione è arrivata con la nazionale della Slovacchia, con cui ha messo insieme 14 partite, di cui 7 vittorie. Per lui la soddisfazione della qualificazione al prossimo Europeo 2024. Nonostante l'accordo con il Napoli, Calzona resterà anche con la nazionale slovacca mantenendo il doppio incarico, una novità assoluta per la Serie A.



Così doveva essere e così sarà: Francesco Calzona è il nuovo allenatore del Napoli. Il 56enne di Vibo Valentia torna a Napoli, stavolta da primo allenatore, raccogliendo l'eredità di Walter Mazzarri esonerato in questa serata. Per Calzona accordo con il club di De Laurentiis fino al termine della stagione in attesa di capire come si concluderà l'annata degli azzurri.Quello di Calzona è un ritorno sulla panchina del Napoli: dal 2015 al 2018, infatti, era stato il vice di Maurizio Sarri in una pagina epica per il club azzurro. Poi l'esperienza con Luciano Spalletti, nello staff del toscano per la stagione 2021/2022. In mezzo un anno anche al Cagliari, insieme con Eusebio Di Francesco.Dall'estate del 2022, però, Calzona aveva scelto di cominciare la carriera da primo allenatore: la prima occasione è arrivata con la nazionale della Slovacchia, con cui ha messo insieme 14 partite, di cui 7 vittorie. Per lui la soddisfazione della qualificazione al prossimo Europeo 2024. Nonostante l'accordo con il Napoli, Calzona resterà anche con la nazionale slovacca mantenendo il doppio incarico, una novità assoluta per la Serie A.