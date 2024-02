Voci dal Forum: Una buona notizia

Cronaca11 Febbraio 2024Forum SoloNapoli - DarioCon la condizione ritrovata e un Osi motivato, non credo sarà difficile superare il Barcellona Ancora una sconfitta per il Napoli, questa volta al Meazza, contro il Milan. Una sconfitta pesante, molto pesante, perché è quasi l'addio del Napoli al quarto posto. Sarà difficile, arduo recuperare punti soprattutto a questa Atalanta, vista oggi contro il Genoa. Da parte mia, nessun dramma. Per quanto mi riguarda, la permanenza o meno del Napoli in zona Champions, non significa assolutamente niente. L'anno scorso si è vinto lo scudetto, si è arrivati ai quarti in Champions, sono entrate nelle casse del Napoli vagonate di milioni di euro, e cosa è successo? Niente, di niente! Si sono comprati Natan e Cajuste, non si è sostituito degnamente Kim. A gennaio non si è corso ai ripari e si continua senza il sostituto di Kim. Si aspettava e si aspetta qualche miracolo? I miracoli capitano ogni tanto e hanno il maledetto vizio di non ripetersi spesso. Il Napoli non fa eccezione. Al momento, occupa il nono posto, e quello merita, soprattutto per quel signore che è, purtroppo, alla presidenza di questa squadra. A proposito del sultano, in settimana si è avuta finalmente la conferenza promessa. Uno schifo! Tutta 'sta storia per dire al sindaco Manfredi che vuole gratis il Maradona e bla, bla, bla. Ha stufato! Punto.

Veniamo alla partita con il Milan. Dico subito che il Napoli non meritava di perdere, ma quando non hai un cuore di leone, quando ti ostini a tenere in panchina uno come Lindstrom e anche Ngonge, non meriti di vincere, e non hai vinto. A un certo punto, almeno in attacco, giocava solo Kvara contro tutti. Nel vedere Simeone, almeno quello visto oggi, stento a credere che giochi in serie A. Zielinski, invece, è inutile farlo giocare, completamente inutile. In campo è uno che porta a spasso la sua ombra. A che serve, quindi, insistere? Politano? Qualcuno dirà che è entrato con il piglio giusto. Invece no! Ha confermato di essere inutile; sempre le stesse cose e, ora, pure a dare fastidio. Ha tolto un pallone, che poteva essere pericoloso, dai piedi di Kvara, perché doveva tirare lui, il Maradona di noi altri. Il sultano, continuando nei suoi tragici errori, gli ha rinnovato pure il contratto. Roba da matti! Gli altri hanno combattuto e alla fine, hanno pure messo in ginocchio il Milan, ma il dio pelota non ne ha voluto sapere di regalare un meritato pareggio al Napoli.

Direi bene Mazzocchi, Kvara, Ostigard, Lobo, J2, Anguissa, Raspadori e Ngonge quando sono entrati. Non riesco a capire come si faccia a tenere Lindstrom in panchina. Quando ha il pallone, specie in area, sa sempre cosa fare. Qualche leggera insicurezza di Gollini. Da rivedere Rrahmani e il Capitano. Voglio bene al Capitano, ma spesso si segna sul suo lato. Mazzarri? Lasciamo perdere. C'è una notizia veramente buona ed importante. Pondrelli ha fatto un buon lavoro. La Nigeria ha perso in finale contro la Costa d'Avorio e Osi sarà a Napoli, si spera, a breve. Con la condizione ritrovata e un Osi motivato, non credo sarà difficile superare il Barcellona, ma occorre che l'uomo in panchina si ricordi che sta allenando i campioni d'Italia-



Per la cronaca: al Meazza di Milano:

Milan - Napoli 1-0. È tutto! Anzi no, tranquilli, il Napoli eliminerà il Barcellona. Accetto scommesse!