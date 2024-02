Hernandez: "Battuta una squadra tosta"

Interviste 11 Febbraio 2024 Fonte: Milan News



"Molto felice, sapevamo che era difficile. Abbiamo lavorato bene e grazie a quello abbiamo vinto"





Interviste11 Febbraio 2024Milan News"Molto felice, sapevamo che era difficile. Abbiamo lavorato bene e grazie a quello abbiamo vinto" Theo Hernandez, MVP di Milan-Napoli, ha parlato a DAZN al termine della sfida di San Siro contro i partenopei:



Sulla partita: “Molto felice, sapevamo che era difficile. Il Napoli è una squadra tosta. Abbiamo lavorato bene e grazie a quello abbiamo vinto”.



È cambiato qualcosa nella vostra testa? “Abbiamo avuto un periodo un po' complicato, abbiamo lavorato dando il massimo e grazie a questo stiamo vincendo”



Sul gol: “Non l'avevamo preparato (ride, ndr). Io faccio il mio lavoro, che è giocare bene e fare felice i tifosi. Esultanza? Io parlo sul campo. È vero che ci sono state partite in cui non non stato bravo ma grazie al lavoro di tutti i giorni faccio meglio”.



La Theao la conosci? A Rafa manca solo il gol. “Sì (ride, ndr). È un giocatore incredibile, quando non fa gol fa assist. La gente non vede il lavoro che fa tutti i giorni sul campo, noi siamo felici di averlo così”.



Anche il Milan è in corsa per lo Scudetto? “No. Noi facciamo il nostro lavoro. Poi quando arriva il derby ci penseremo. Ora pensiamo a giovedì”.



Theo Hernandez, MVP di Milan-Napoli, ha parlato a DAZN al termine della sfida di San Siro contro i partenopei:Sulla partita: “Molto felice, sapevamo che era difficile. Il Napoli è una squadra tosta. Abbiamo lavorato bene e grazie a quello abbiamo vinto”.È cambiato qualcosa nella vostra testa? “Abbiamo avuto un periodo un po' complicato, abbiamo lavorato dando il massimo e grazie a questo stiamo vincendo”Sul gol: “Non l'avevamo preparato (ride, ndr). Io faccio il mio lavoro, che è giocare bene e fare felice i tifosi. Esultanza? Io parlo sul campo. È vero che ci sono state partite in cui non non stato bravo ma grazie al lavoro di tutti i giorni faccio meglio”.La Theao la conosci? A Rafa manca solo il gol. “Sì (ride, ndr). È un giocatore incredibile, quando non fa gol fa assist. La gente non vede il lavoro che fa tutti i giorni sul campo, noi siamo felici di averlo così”.Anche il Milan è in corsa per lo Scudetto? “No. Noi facciamo il nostro lavoro. Poi quando arriva il derby ci penseremo. Ora pensiamo a giovedì”.