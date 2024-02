Milan-Napoli: i voti agli azzurri



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la sconfitta a San Siro





Gollini 5,5 - Theo Hernandez lo fulmina e lui si fa trovare in una posizione senza molto senso, vola al 28' per il destro di Leao. Regala uno spavento su Florenzi in avvio di ripresa, presa Pazza alla Loredana Bertè al 60' quando non la blocca in area.



Ostigard 5,5 - Una chiusura in spaccata al 13', ma concede troppo spazio e tempo a Leao nell'azione del vantaggio. Poi Mazzarri gli dice Tu No come Irama, ed è sacrificato sull'altare del 4-3-3. (Dal 46' Politano 6,5 - Smette la tuta gold come Mahmood ed entra in campo, subito un sinistro che termina fuori. È attivo anche nel fornire palloni ai compagni, è il più pericoloso)



Rrahmani 5 - Avere due compagni al suo fianco gli permette di uscire in pressing, ma permette a Giroud di gestire il pallone dell'1-0. Mette le mani su Loftus-Cheek al 50', in una azione che lo vede perdere inizialmente palla, lui ed il reparto Fragili come Il Tre. Falloso più del dovuto, Al 70' Leao lo scherza fino in fondo, aggirandolo e mettendola fuori.



Juan Jesus 6 - Pulisic lo induce al fallo, di testa inarrestabile nel primo tempo. Ma non accenna ad una diagonale sul gol, forse perchè lontano o con un uomo alle spalle. Contiene Giroud nella ripresa, come a dirgli che l'area di rigore è Casa Mia come Ghali, poi il giallo arriva ed era diffidato. (Dal 90' Ngonge SV)



Di Lorenzo 5,5 - Ha tutta una fascia su cui correre, al 6' libero di crossare ma male. Ha una sua libertà che dura poco, l'onda alta come Dargen D'Amico la si vede all'orizzonte del 4-3-3 nel secondo tempo, quando ricrea l'asse con Anguissa e Politano. Al 73' perde un brutto pallone da Leao.



Anguissa 6 - Non ha una posizione fissa, si fa sentire quando c'è da contrastare - ma non ne esce vincitore. La rabbia non ti basta, come BigMama, nel secondo tempo non crolla fisicamente e nel finale arriva anche un tiro così così.



Lobotka 6 - Sempre quel piedino ad infastidire l'avversario, togliendogli palla. Non Theo Hernandez, però, che gli corre via alla velocità della luce. Con il ritorno al 4-3-3 è più nel vivo del gioco ma Sinceramente, come dice Annalisa, non sale sul podio per dirigere l'orchestra pur sbagliando poco.



Zielinski 5 - Segue Pulisic al 24' quando avrebbe un buco in cui inserirsi, un destro su punizione al 41' che attraversa tutta l'area. In Apnea come Emma, al 70' rincorre invano Musah. Ultime 15 partite con la maglia del Napoli, ma Non tutta la vita come i Ricchi e Poveri. (Dal 76' Lindstrom 6 - I suoi piedi sono dei Diamanti Grezzi come canta Clara? Un assaggio lo dà: un dribbling, un tiro debole, quasi porta Simic all'autorete)



Mazzocchi 6 - Sbaglia un tocco semplice al 13' in posizione pericolosa, le Due Altalene di Mr. Rain: fatica come tutti nel primo tempo, nel secondo da terzino ha posizioni e compiti diversi e al 67' è trovato in profondità da Politano. Arriva anche allo pseudo tiro al 74', niente di Spettacolare come Maninni. (Dal 76' Olivera SV)



Kvaratskhelia 6 - Liberato da vincoli di posizione, subito pericoloso in dieci minuti con un dribbling secco su Gabbia e palla a Simeone. Poi uno scatto al 40', Vai! come dice Alfa, per far vedere che esiste. Click boom! come Rose Villain nella ripresa, con l'accelerazione al 59' per arrivare in area e peccato ne tragga solo un corner. Spostandosi a sinistra si ritrova due avversari davanti, e rientra verso il centro. Sufficiente per l'impegno.



Simeone 5,5 - Ottimo il movimento per anticipare Kjaer sul primo palo, non la conclusione. Pronto a correre per far salire la squadra, un po' dappertutto, e a prendere falcioni. Ha una chance al 54', sfrutta il regalo di Bennacer ma non è preciso. Tutto qui, come Gazzelle. (Dal 55' Raspadori 5,5 - Ti muovi, come Diodato, è l'invito di Mazzarri: non fornisce punti di riferimento ai centrali milanisti, nel meccanismo del 4-3-3 si barcamena e un pallone lo ottiene spalle alla porta)



Mazzarri 5 - Contro squadre più pericolose, la scelta è quella di coprirsi per non rischiare, ma l'idea sembra regalare vivacità dopo un buon approccio: ad esempio la posizione di Kvaratskhelia, ma anche il taglio centrale di Di Lorenzo. Rimane però un'idea non concreta, il Milan alla prima azione sfonda e va in vantaggio anche con una certa facilità, il che è preoccupante per una linea difensiva a cinque. E lo è anche l'inabilità anche ad abbozzare una reazione. Autodistruttivo come La Sad il 3-5-1-1, 4-3-3 alla Ricominciamo Tutto dei Negramaro: due cambi in pochi minuti ed il Milan, prima che prenda campo e fiducia, sembra esser fermato: una chance con Simeone, un paio con Politano. Non è certo La Noia di Angelina Mango, ma non ci andiamo lontanissimi: il baricentro che si alza, un certo tipo di meccanismi che mantengono il Milan lontano, ma di pericolosità vera e propria non molta. I palloni arrivano in area di rigore, ma il pallone alla porta di Maignan fa come Geolier: I p' me, tu p' te. Escluso il forcing finale con il palo causato da Lindstrom, altro che il 74% di share di Sanremo, lo 0.58 di Expected Goals rende l'idea di una partita agrodolce. Il Napoli non ha segnato alcuna rete nelle ultime cinque trasferte di campionato, per la prima volta dal periodo tra il maggio e il dicembre 1979 (sei in quel caso). Togliere fuori Simeone non gli eviterà critiche.

(claudio russo)