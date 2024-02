Meluso: "Non abbiamo preclusioni su Zielinski"

Interviste11 Febbraio 2024Area Napoli"Non ha rinnovato il contratto ma ha dato tanto al Napoli e pensiamo possa concludere un ottimo campionato" l Napoli alle ore 20.45 sfiderà il Milan allo stadio San Siro. Mauro Meluso, DS della squadra azzurra, ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell'inizio del match di campionato. "Zielinski titolare contro il Milan? La scelta dell'allenatore senza ostacolo dalla società avvalora che noi non avevamo nulla contro Zielinski, è un giocatore molto valido che può darci una mano fino alla fine, l'esclusione dalla lista Uefa è perché ci sono due norme differenti, è una scelta su base tattica, su logiche calcistiche che il tempo ci dirà se giuste".



"Non abbiamo preclusioni su Zielinski anche se non ha rinnovato il contratto, ha dato tanto al Napoli, da ottimo professionista qual è pensiamo possa concludere un ottimo campionato con noi”, ha riferito il DS del club azzurro in merito al mancato rinnovo del calciatore polacco con la squadra partenopea.



Ricordiamo che l'accordo tra il centrocampista e il Napoli si concluderà a giugno, lascerà la squadra azzurra dopo 8 anni di onorata militanza.



