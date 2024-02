Milan-Napoli: le probabili formazioni

Assente Mario Rui per squalifica, terzino sinistro verrà utilizzato Mazzocchi con dal lato opposto Di Lorenzo





Nei partenopei primi passi in gruppo in settimana per Meret e Olivera, si accomoderanno in panchina a Milano. Assente Mario Rui per squalifica, terzino sinistro verrà utilizzato Mazzocchi con dal lato opposto Di Lorenzo. Tra i pali Gollini. Al centro della difesa Juan Jesus resta tallonato dalla candidatura del ristabilito Natan. A centrocampo Cajuste con Lobotka e Anguissa. Rientro tra i convocati di Zielinski, tornato da giovedì a lavorare sul campo di Castelvolturno con i compagni dopo aver smaltito un affaticamento muscolare. Avanti Simeone riferimento centrale, poi esterni offensivi agiranno Kvaratskhelia e Politano; cercano spazio infine Ngonge e Lindstrom dopo la buona prova contro il Verona.



Le probabili formazioni di Milan-Napoli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.



NAPOLI (4-3-3): Gollini; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Kvaratskhelia; Simeone, Politano. All. Mazzarri.