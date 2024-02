Pioli: "Il Napoli ha grande qualità"

Interviste 10 Febbraio 2024 Fonte: AC Milan



"Dovremo affrontarlo con rispetto a attenzione, ci vorrà un livello alto in termini di organizzazione e di gioco"





Interviste10 Febbraio 2024AC Milan"Dovremo affrontarlo con rispetto a attenzione, ci vorrà un livello alto in termini di organizzazione e di gioco" San Siro torna ad aprire le sue porte ai rossoneri e lo fa per una delle gare più calde della stagione. La squadra di Stefano Pioli vuole allungare la striscia positiva e Milan-Napoli, valida per la 24ª giornata di Serie A, rappresenta un'occasione in tal senso. Un match, quello di domenica 11 febbraio alle 20.45, presentato con queste parole in conferenza stampa dal Mister:



VERSO MILAN-NAPOLI

"Il Napoli non sta avendo una grande classifica, ma ha ottimi numeri soprattutto offensivi. Con Mazzari ha cambiato qualcosa tatticamente. Il Napoli ha qualità, dovremo affrontarlo con rispetto a attenzione. Entrambe le squadre hanno attaccanti in grado di fare la differenza, servirà anche compattezza in mezzo al campo. Ci vorrà un livello alto in termini di organizzazione e di gioco".



LA SQUADRA

"Stiamo bene di testa e di gambe, avere settimane libere ci ha permesso di lavorare e recuperare bene, arrivando al meglio ai prossimi appuntamenti. Siamo portati a essere una squadra offensiva, per caratteristiche e idee, ma dobbiamo curare e migliorare anche la fase difensiva. Troppo importante la partita contro il Napoli, solo dopo penseremo al Rennes. In campionato e in Europa League vogliamo competere fino in fondo e provare a vincere, ma sarà difficile; la concorrenza è molto alta, non dobbiamo pensare troppo oltre".





CAPITOLO PERSONALE

"Sacchi nella sua epoca è stato un allenatore fantastico, un innovatore. Eguagliarlo come numero di panchine in rossonero non può che rendermi orgoglioso. Amo il mio lavoro, ho grande passione, sono stato fortunato nella carriera sia come giocatore che come allenatore. Il piacere di allenare è sempre superiore a pressioni e critiche, prevalgono gli aspetti positivi e in particolare l'avere un gruppo di persone speciali".



LA QUARTA MAGLIA

"Io di solito le giudico dopo che vengono indossate, ma a me piacciono tutte le maglie del Milan".



I SINGOLI

"Bennacer sta bene ed è disponibile a giocare dall'inizio. Maignan è un campione, o vince o impara e uscirà da questo momento più forte di prima. I recuperi stanno andando bene: Thiaw è tornato un gruppo ma non sarà convocato, la prossima settimana sarà molto importante per Tomori e Kalulu. Jović è una realtà, può giocare anche in coppia con Giroud ma vediamo. Loftus-Cheek è sempre molto importante, dovrà leggere bene le posizioni degli avversari. Camarda facciamolo crescere, con noi ha fatto qualcosa di eccezionale ma deve andare avanti nel suo percorso in Primavera; di sicuro ha l'atteggiamento giusto e ha il potenziale per essere un domani il centravanti del Milan".



DE KETELAERE

"Sta facendo un gran campionato, in una squadra diversa e in un ruolo diverso, dopo comunque un anno di esperienza con noi".



CARTELLINO BLU

"A me piace avere ritmo nel corso di una partita, sarebbe una situazione che potrebbe comportare ulteriori interruzioni, spiegazioni e perdite di tempo".



San Siro torna ad aprire le sue porte ai rossoneri e lo fa per una delle gare più calde della stagione. La squadra di Stefano Pioli vuole allungare la striscia positiva e Milan-Napoli, valida per la 24ª giornata di Serie A, rappresenta un'occasione in tal senso. Un match, quello di domenica 11 febbraio alle 20.45, presentato con queste parole in conferenza stampa dal Mister:VERSO MILAN-NAPOLI"Il Napoli non sta avendo una grande classifica, ma ha ottimi numeri soprattutto offensivi. Con Mazzari ha cambiato qualcosa tatticamente. Il Napoli ha qualità, dovremo affrontarlo con rispetto a attenzione. Entrambe le squadre hanno attaccanti in grado di fare la differenza, servirà anche compattezza in mezzo al campo. Ci vorrà un livello alto in termini di organizzazione e di gioco".LA SQUADRA"Stiamo bene di testa e di gambe, avere settimane libere ci ha permesso di lavorare e recuperare bene, arrivando al meglio ai prossimi appuntamenti. Siamo portati a essere una squadra offensiva, per caratteristiche e idee, ma dobbiamo curare e migliorare anche la fase difensiva. Troppo importante la partita contro il Napoli, solo dopo penseremo al Rennes. In campionato e in Europa League vogliamo competere fino in fondo e provare a vincere, ma sarà difficile; la concorrenza è molto alta, non dobbiamo pensare troppo oltre".CAPITOLO PERSONALE"Sacchi nella sua epoca è stato un allenatore fantastico, un innovatore. Eguagliarlo come numero di panchine in rossonero non può che rendermi orgoglioso. Amo il mio lavoro, ho grande passione, sono stato fortunato nella carriera sia come giocatore che come allenatore. Il piacere di allenare è sempre superiore a pressioni e critiche, prevalgono gli aspetti positivi e in particolare l'avere un gruppo di persone speciali".LA QUARTA MAGLIA"Io di solito le giudico dopo che vengono indossate, ma a me piacciono tutte le maglie del Milan".I SINGOLI"Bennacer sta bene ed è disponibile a giocare dall'inizio. Maignan è un campione, o vince o impara e uscirà da questo momento più forte di prima. I recuperi stanno andando bene: Thiaw è tornato un gruppo ma non sarà convocato, la prossima settimana sarà molto importante per Tomori e Kalulu. Jović è una realtà, può giocare anche in coppia con Giroud ma vediamo. Loftus-Cheek è sempre molto importante, dovrà leggere bene le posizioni degli avversari. Camarda facciamolo crescere, con noi ha fatto qualcosa di eccezionale ma deve andare avanti nel suo percorso in Primavera; di sicuro ha l'atteggiamento giusto e ha il potenziale per essere un domani il centravanti del Milan".DE KETELAERE"Sta facendo un gran campionato, in una squadra diversa e in un ruolo diverso, dopo comunque un anno di esperienza con noi".CARTELLINO BLU"A me piace avere ritmo nel corso di una partita, sarebbe una situazione che potrebbe comportare ulteriori interruzioni, spiegazioni e perdite di tempo".