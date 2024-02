Milan-Napoli: arbitra Doveri

Fonte: AC MIlan



Cronaca9 Febbraio 2024AC MIlanGli assistenti di linea sono Bindoni e Baccini. Il IV Uomo è Marchetti. Al VAR ci sono Di Paolo e Valeri. Sarà Daniele Doveri di Roma 1 a dirigere le operazioni a San Siro. Un arbitro esperto, che ha alle spalle 29 direzioni di gara con i rossoneri - ultima volta il 2-2 del 22/12/2023 con la Salernitana - e 30 con il Napoli - ultima volta il 5-1 del 13/1/2023 con la Juventus. Doveri ha già diretto due volte la sfida in Serie A tra Milan e Napoli, con una vittoria per i partenopei (2-1 in casa, 18 novembre 2017) un pareggio (0-0 a San Siro il 26 gennaio 2019).

