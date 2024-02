HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Mario Rui salterà la trasferta a Milano

Cronaca 4 Febbraio 2024 Fonte: Corriere dello Sport



Già diffidato è stato ammonito nella gara con il Verona è sarà squalificato per un turno





Cronaca4 Febbraio 2024Corriere dello SportGià diffidato è stato ammonito nella gara con il Verona è sarà squalificato per un turno Mario Rui, diffidato, è entrato in scivolata su Suslov nella ripresa di Napoli-Hellas Verona, costringendo l'arbitro Piccinini ad estrarre il cartellino giallo. Ammonizione pesante, che costringerà l'esterno mancino ex Roma a saltare la super sfida del "Meazza" con il Milan.



Poco dopo l'episodio, Mario Rui è stato sostituito da Walter Mazzarri, che ha inserito al suo posto Pasquale Mazzocchi. Alta tensione in panchina: secondo quanto riportato dai bordocampisti di DAZN, il calciatore avrebbe colpito la panchina con dei pugni, non nascondendo il suo nervosismo.



Vai alle altre della categoria Cronaca I Google Alert vengono in-

viati via e-mail per segna-

lare i nuovi articoli pubbli-

cati su SoloNapoli.com Frequenza: giornalieri settimanali E-mail: Username: Password: Le news sul Napoli

nella tua mailbox Tua e-mail: © SoloNapoli - Credits