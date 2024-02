Napoli con il lutto al braccio per Kurt Hamrin

Cronaca 4 Febbraio 2024 Fonte: TGR Campania



Scomparso a 90 anni, giocò nel Napoli a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta





Cronaca4 Febbraio 2024TGR CampaniaScomparso a 90 anni, giocò nel Napoli a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta Terminò la sua carriera in maglia azzurra: due stagioni, la seconda fu la migliore: in due anni 34 presenze con cinque gol. Kurt Hamrin, scomparso a 90 anni, giocò nel Napoli a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta.



"L'uccellino", attaccante esile e gracile, 1.69cm per 69 chili, uno dei migliori realizzatori della storia del campionato italiano. Rappresentò il fiore all'occhiello dell'inizio della presidenza Ferlaino. Compose un trio d'attacco di grande valore con Sormani e Altafini.



Poche gare, quindi, al termine di una carriera brillante vissuta sui campi con le maglie di Fiorentina, Milan e nazionale svedese. Ma abbastanza per rimanere nel cuore dei tifosi azzurri, con il suo talento cristallino.



Oggi il Napoli lo ha ricordato giocando con il lutto al braccio la partita contro il Verona.