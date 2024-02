De Laurentiis: "Adesso abbiamo una rosa competitiva"

Interviste 3 Febbraio 2024 Fonte: Sky



"Dal 18 febbraio avendo la squadra davvero al completo potremo dire che il campionato riparte, senza più scuse"





Interviste3 Febbraio 2024Sky"Dal 18 febbraio avendo la squadra davvero al completo potremo dire che il campionato riparte, senza più scuse" Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Verona, in programma domenica 4 febbraio alle 15 al 'Maradona. Un'occasione per fare un bilancio sulla sessione invernale di calciomercato appena terminata: "Abbiamo fatto nuovi acquisti a gennaio e mi dispiace per un centrocampista a cui abbiamo dovuto rinunciare. Io credo però che dal 18 febbraio avendo la rosa davvero al completo potremo dire che il campionato riparte in maniera corposa, senza più scuse e disagio abbiamo una rosa per poter competere a qualunque livello".



Dragusin e Perez, ecco perché non sono arrivati a Napoli

Sui mancati acquisti, il patron del Napoli ha sottolineato che "l'investimento vero è la sperimentazione dei giocatori, non la vittoria ad ogni costo. Io devo capire quali sono gli errori del passato e le cose che non funzionano per operare al meglio. Pensavamo all'uscita di Ostigard e ho seguito infatti nel Genoa Dragusin, abbiamo fatto la trattativa con offerte superiori da parte mia, ma Dragusin ha preferito alla fine andare a giocare in Premier che è per chiunque irrinunciabile. A quel punto avevamo pensato a Perez. Ho fatto un incontro con Gino Pozzo a Napoli e dopo tre ore di riunione ho detto che gli avrei dato gli 18 milioni all inclusive. Poi i miei mi hanno detto che ci volevano anche 700.000 euro per il club che l'ha cresciuto e 500.000 al procuratore e allora dissi 'mi avere rotto, non si fa nulla'. Intanto Mazzarri si è messo a tre valorizzando Ostigard e allora ho detto, se questa estate devo rimodellare la difesa come uso un difensore nuovo che prendo ora? Ostigard aveva offerte di 10 milioni e allora ho deciso di tenerlo. In effetti avevo preso anche Dendocker che sa giocare come difensore centrale".



"Zielinski fuori da lista Uefa, non è ripicca"

"Dovete tenere presente tutte le varie componenti, restrittive, non per colpa nostra. L'Uefa stabilisce un numero di presenze, noi abbiamo fatto un certo numero di acquisti e mi dispiace aver rinunciato a Zielinski e Dendoncker, Zielinski lo conosciamo, sappiamo cosa può dare e non può dare mentre per l'altro centrocampista in funzione della prossima annualità devo capire chi prendere in maniera definitiva vista l'opzione. Ho letto che qualcuno aveva dubitato... che ci fosse una ripicca o un'azione vendicativa verso Zielinski, assolutamente no. E' una splendida persona, un bravissimo ragazzo ed un giocatore di livello, ma ripeto: le scelte sono state fatte viste che è in uscita. Dal 1 luglio non sarà più con noi e dovremo aprire una finestra sulle opportunità in entrata e dovremo capire se confermarle. Abbiamo Traoré che ha un'opzione di riscatto, lo stesso per Dendoncker, ma non c'era posto neanche per lui".



Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Verona, in programma domenica 4 febbraio alle 15 al 'Maradona. Un'occasione per fare un bilancio sulla sessione invernale di calciomercato appena terminata: "Abbiamo fatto nuovi acquisti a gennaio e mi dispiace per un centrocampista a cui abbiamo dovuto rinunciare. Io credo però che dal 18 febbraio avendo la rosa davvero al completo potremo dire che il campionato riparte in maniera corposa, senza più scuse e disagio abbiamo una rosa per poter competere a qualunque livello".Dragusin e Perez, ecco perché non sono arrivati a NapoliSui mancati acquisti, il patron del Napoli ha sottolineato che "l'investimento vero è la sperimentazione dei giocatori, non la vittoria ad ogni costo. Io devo capire quali sono gli errori del passato e le cose che non funzionano per operare al meglio. Pensavamo all'uscita di Ostigard e ho seguito infatti nel Genoa Dragusin, abbiamo fatto la trattativa con offerte superiori da parte mia, ma Dragusin ha preferito alla fine andare a giocare in Premier che è per chiunque irrinunciabile. A quel punto avevamo pensato a Perez. Ho fatto un incontro con Gino Pozzo a Napoli e dopo tre ore di riunione ho detto che gli avrei dato gli 18 milioni all inclusive. Poi i miei mi hanno detto che ci volevano anche 700.000 euro per il club che l'ha cresciuto e 500.000 al procuratore e allora dissi 'mi avere rotto, non si fa nulla'. Intanto Mazzarri si è messo a tre valorizzando Ostigard e allora ho detto, se questa estate devo rimodellare la difesa come uso un difensore nuovo che prendo ora? Ostigard aveva offerte di 10 milioni e allora ho deciso di tenerlo. In effetti avevo preso anche Dendocker che sa giocare come difensore centrale"."Zielinski fuori da lista Uefa, non è ripicca""Dovete tenere presente tutte le varie componenti, restrittive, non per colpa nostra. L'Uefa stabilisce un numero di presenze, noi abbiamo fatto un certo numero di acquisti e mi dispiace aver rinunciato a Zielinski e Dendoncker, Zielinski lo conosciamo, sappiamo cosa può dare e non può dare mentre per l'altro centrocampista in funzione della prossima annualità devo capire chi prendere in maniera definitiva vista l'opzione. Ho letto che qualcuno aveva dubitato... che ci fosse una ripicca o un'azione vendicativa verso Zielinski, assolutamente no. E' una splendida persona, un bravissimo ragazzo ed un giocatore di livello, ma ripeto: le scelte sono state fatte viste che è in uscita. Dal 1 luglio non sarà più con noi e dovremo aprire una finestra sulle opportunità in entrata e dovremo capire se confermarle. Abbiamo Traoré che ha un'opzione di riscatto, lo stesso per Dendoncker, ma non c'era posto neanche per lui".