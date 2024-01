Lazio-Napoli: le probabili formazioni

Nei biancocelesti assenti per squalifica Zaccagni e Immobile, tridente da reinventare per mister Sarri che dovrebbe affidarsi a Felipe Anderson e Isaksen sugli esterni con il recuperato Castellanos al centro. In mediana Guendouzi con Rovella e Luis Alberto. Dietro l'acciaccato Patric alzerà bandiera bianca, pronta l'alternativa Gila al centro con Romagnoli. Terzini Lazzari e Marusic. In porta Provedel.



Azzurri in piena emergenza: sono squalificati Kvaratskhelia, Simeone e Cajuste, inoltre sono out Osimhen e Anguissa impegnati nella Coppa d'Africa. Mister Mazzarri deve anche rinunciare agli infortunati Meret, Olivera e Natan. Il tecnico avanti può puntare su Ngonge con Raspadori e Politano, ma rimane valida l'opzione Lindstrom dall'inizio a svantaggio dell'ex Verona. A centrocampo ci saranno Lobotka e Zielinski, anche se il polacco rischia nel ballottaggio con Gaetano; convocabile il nuovo acquisto Dendoncker, ma non Traorè che rimarrà a Castelvolturno per seguire un iter personalizzato così da ritrovare nel breve la migliore condizione. Fasce presidiate dal recuperabile Mazzocchi e da Mario Rui. Difesa a tre formata da Di Lorenzo, Juan Jesus e Rrahmani. In porta Gollini.



Le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. All. Sarri.



NAPOLI (3-4-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Politano, Raspadori, Ngonge. All. Mazzarri.