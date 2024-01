Lazio-Napoli: i precedenti



Cronaca 26 Gennaio 2024 Fonte: CalcioNapoli1926



Laziali avanti nel computo totale con 29 vittorie, 20 pareggi e 21 trionfi partenopei





Cronaca26 Gennaio 2024CalcioNapoli1926Laziali avanti nel computo totale con 29 vittorie, 20 pareggi e 21 trionfi partenopei

Il match vede i padroni di casa leggermente avanti nel computo totale con 29 vittorie, 20 pareggi e 21 trionfi partenopei. In controtendenza con questi numeri negli ultimi dieci precedenti sono arrivate ben 8 vittorie ospiti. Napoli ok negli ultimi due campionati con altrettante vittorie per 1-2. Da ricordare quella dell'anno scorso alla quinta giornata che fu la prima del filotto di gioie consecutive che durò per tutto l'autunno e probabilmente la prima volta che si vide il vero Napoli di Spalletti che da lì a poco avrebbe dominato il campionato. Kim e Kvaratskhelia decisero il match in rimonta. Ultimo successo casalingo nel dicembre 2020: 2-0 il finale. Per il pareggio più recente, invece, bisogna risalire a...Mazzarri. Vecchio più di dieci anni: 1-1 nel febbraio 2013, l'ultima stagione del tecnico di San Vincenzo sulla panchina partenopea prima di questa nuova parentesi.